Очередную масштабную забастовку анонсировали в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский союз общественных и коммерческих служб (PCS) анонсировал очередную забастовку, в которой примут участие 100 тыс человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее члены профсоюза PCS вместе с учителями, сотрудниками университетов и машинистами поездов провели масштабную забастовку 1 февраля в Бристоле, Брайтоне, Бирмингеме и Лондоне.

Профсоюз PCS, представляющий интересы государственных служащих Великобритании, призывает к повышению заработной платы на 10%, улучшению пенсионного обеспечения и отказу от сокращений штатов работников.

Как ожидается, в стачке, намеченной на 15 марта, примут участие сотрудники 123 правительственных учреждений, в том числе из министерств образования, внутренних дел, здравоохранения и социального обеспечения.

Правительство ранее предлагало государственным служащим повышение заработной платы до 3%, однако профсоюз настаивает на увеличении зарплат на 10%, что соответствует среднему уровню инфляции в Великобритании, которая находится на максимуме за последние 40 лет.

Помимо этого, члены крупнейшего национального профсоюза работников образования (NEU), в который входят учителя и обслуживающий персонал школ в Англии и Уэльсе, также планируют провести забастовку 15 и 16 марта.



Фото: Jordan Pettitt/PA Images via Getty Images

