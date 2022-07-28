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Очередную финансовую пирамиду выявили в СКО
28 Июля 2022 17:44

Очередную финансовую пирамиду выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Факт организации деятельности финансовой пирамиды «HERMES LTD» выявлен департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 2019 по 2022 годы была организована финансовая пирамида с привлечением денежных средств населения по проектам «HERMES LTD», по инвестиционным вкладам, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. По уголовному делу признаны трое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму почти 4 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Если Вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться по телефону доверия Агентства по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финансового мониторинга», - говорится в сообщении АФМ.


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