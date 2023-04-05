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    Очередную финансовую пирамиду выявили в Павлодарской области

    5 Апреля 2023, 15:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Незаконная деятельность группы лиц, организовавшей финансовую пирамиду «HAS Holding», пресечена департаментом АФМ по Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана. Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», «Holding AS», «ХАС-Логистик», «light-AS» и других компаний», - сообщили в АФМ.

    По данным ведомства, одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение в аффилированном магазине «Q-mart» бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.

    «Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду. Кроме того, в целях привлечения большего количества участников за каждого нового вкладчика выплачивалось 5 процентов от его вложенной суммы. Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в г.Астана и г.Косши многоквартирных домов. Для этого создавалась имитация строительства, то есть создавалась декорация и нанималась специальная техника», - пояснили в АФМ.

    Установлено, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По данным АФМ, за короткий срок на имя организаторов и их ближайших родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги.

    «По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС организатор финансовой пирамиды, в отношении которого с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». В настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи просим доверять только официальной информации. С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, просим лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды «HAS Holding», обратиться по указанному телефону: 8 (7182) 61-33-05», - говорится в сообщении АФМ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Борьба с преступностью Финансовая пирамида Мошенничество
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