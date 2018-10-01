Очередной Центр помощи молодежи открылся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В торговом доме «Аймақ тау», недалеко от рынка «Артем», открылся еще один Центр помощи молодежи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Молодежь города может задать волнующие вопросы представителям управлений занятости, труда и социальной защиты, здравоохранения и Центра занятости. Здесь также работают представители управления жилья, Жилстройсбербанка, Центра обслуживания населения и Фонда «ДАМУ».

Основная цель открытия центра - информирование молодежи о реализуемых на сегодняшний момент государственных программах, направленных на поддержку молодежи, и оказание консультационной помощи по отдельным вопросам для жителей города.

«Центр расположился в бутике № 300 ТД «Аймақ тау». Он будет функционировать на постоянной основе. Сюда могут обратиться все по вопросам занятости, жилья в любой день, кроме понедельника и вторника. То есть рабочий график мы выстроили таким образом, чтобы в воскресенье и субботу работать. Юрист и психолог центра могут дать консультации по правовым и личным вопросам на безвозмездной основе и дальше направить к другим специалистам и сопроводить до конечного результата», - сказала руководитель отдела трудоустройства и профориентации КГО «Астана жастары» акимата города Астаны Айдана Мусатаева.

По ее словам, в центр в первый день обратилось около 80 человек. Большинство интересовалось вопросами трудоустройства, открытия бизнеса и приобретения жилья по программе «7-20-25».