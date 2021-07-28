Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте

    28 Июля 2021, 01:59

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередной той на 60 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 июля в ходе очередного рейда в Абайском районе сотрудники полиции выявили факт проведения жителями торжества кұдалык в ресторане, расположенном по улице Рыскулова. В зале собралось более 60 человек.

    Кроме того, работники заведения не соблюдали масочный режим. У администратора объекта взята объяснительная.

    Собранные документы направлены в городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Шымкент Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз