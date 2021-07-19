Очередной той на 150 человек остановили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Очередной той на 150 человек остановили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Шымкентские полицейские остановили организованное во время карантина торжественное мероприятие с большим скоплением людей. Ежедневно стражи порядка мегаполиса проводят рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению нарушений требований постановления главного государственного санитарного врача города.

В ходе рейда в Абайском районе полицейские выявили факт проведения жителями свадьбы в одном из ресторанов. В зале собралось более 150 человек. Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись. У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в соответствующее учреждение для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

