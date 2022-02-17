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Очередной скандал разразился в британской королевской семье

17 Февраля 2022 16:52
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Очередной скандал разразился в британской королевской семье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Королева Елизавета II впервые появилась на официальном мероприятии после подозрений на коронавирус, но поводов для радости у британского монарха все меньше — разразился скандал вокруг принца Уэльского Чарльза. Скотленд-Ярд инициировал расследование обстоятельств получения предпринимателем из Саудовской Аравии британского подданства и почетных орденов в обмен на пожертвования в благотворительный фонд, возглавляемый старшим сыном королевы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Имя бизнесмена не раскрывается. По данным британских СМИ, это Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз, который в 2016 году получил награду из рук Чарльза, заплатив 1,5 млн фунтов за ремонт двух исторических зданий, которые принц Чарльз использует в качестве резиденций, а также в другие проекты фонда Его Высочества.

Саудовский предприниматель стал почетным командором ордена Британской империи. Это третья степень награды, еще не дающая права на рыцарский титул. Она была присвоена ему королевой Елизаветой II «за заслуги перед благотворительными организациями Соединенного Королевства».

По сведениям The Sunday Times, ключевую роль в этом мог сыграть ближайший член окружения наследника британского престола принца Чарльза Майкл Фосетт.

«Фонд предоставил ряд имеющих отношение к делу документов. Они были изучены вместе с остальной информацией. После анализа материалов было принято решение о начале расследования», — сказано в заявлении Скотленд- Ярда.

Пресс-служба принца Уэльского сообщила, что наследник британского престола не имел никакого представления о таком способе привлечения средств в благотворительный фонд.

Королевскую семью сотрясают скандалы. Ранее другой сын Елизаветы II принц Эндрю урегулировал в досудебном порядке претензии по делу об изнасиловании. Британские СМИ пишут, что принц заплатит 12 миллионов фунтов стерлингов обвинившей его американке Вирджинии Джуфре.

Ранее сообщалось, что Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта.


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