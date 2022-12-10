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    Очередной схрон с оружием найден в Алматинской области

    10 Декабря 2022, 15:49

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «9 декабря около 19:20 часов на территории Талгарского района обнаружен схрон боеприпасов. Данный факт зарегистрирован по статье 287 части 3 УК РК. В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, самодельный нарезной обрез 5.6 калибра, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая граната. Ведутся следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Алматинская область Борьба с преступностью Криминал
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