Очередной схрон с оружием найден в Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области обнаружили очередной схрон с оружием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«9 декабря около 19:20 часов на территории Талгарского района обнаружен схрон боеприпасов. Данный факт зарегистрирован по статье 287 части 3 УК РК. В ходе осмотра изъято гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра, самодельный нарезной обрез 5.6 калибра, травматический и пневматический пистолеты, автомат Калашникова, боевая и свето-шумовая граната. Ведутся следственные мероприятия», - говорится в сообщении.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ



