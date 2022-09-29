Очередной рекорд инфляции зафиксировали в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ -В сентябре уровень инфляции в Бельгии достиг показателя в 11,27 %. Такое обесценивание денег было зафиксировано в стране в 1975 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди факторов, способствующих росту инфляции, отмечены высокие цены на энергоносители и продовольствие. В конце августа 2022 года инфляция составила 9,94 %.

Как отметили местные экономисты, это означает, что если товар в прошлом году обходился жителям в 100 евро, то теперь за него приходится заплатить 111 евро.

Помимо природного газа, электричества и мазута, намного дороже в Бельгии стали одежда, алкоголь, питание и путешествия.

При этом рост цен в энергетике достиг 60,5 % по сравнению с августом прошлого года. Таким образом, эксперты уверены, что из-за удорожания энергии произошел рост цен на другие товары.

Так, цены на продовольствие выросли на 10,4 % по сравнению с предыдущим годом. Молочные продукты, такие как сливочное масло и молоко, резко подорожали - до 25 процентов.

Однако некоторые товары стали дешевле, в том числе телевизоры и аналогичные устройства (-11,9%), смартфоны (-9,9%), другие мультимедийные средства, мужская одежда (-0,8%) или «личные вещи», такие как зонты и солнцезащитные очки (-0,4%).

Уровень инфляции в Бельгии остается высоким уже несколько месяцев. По мнению специалистов, правительство страны должно стремится к ее падению до уровня 2 %.



