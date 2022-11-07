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    Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Астане в конце ноября

    7 Ноября 2022, 17:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередной раунд сирийских переговоров состоится в Астане в конце ноября. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сирийские переговоры состоятся в конце ноября», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее он сообщил, что Иран вводит 14-дневный безвизовый режим для казахстанцев

    «Правительство Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней», - пояснил Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Сирия
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