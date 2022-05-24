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    Очередной раунд сирийских переговоров пройдет в июне в Нур-Султане

    24 Мая 2022, 11:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 14-16 июня в Нур-Султане пройдет 18 раунд сирийских переговоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «14-16 июня в Нур-Султане пройдет 18 раунд сирийских переговоров. На сегодняшний день Министерство иностранных дел РК направило письма и приглашения странам-гарантам и всем участкам процесса. Сейчас мы ждем их согласия», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров корреспонденту МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что стороны договорились провести 18-ю Международную встречу высокого уровня по Сирии в первой половине 2022 года в Нур-Султане с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Стороны подтверждали намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Астана Ближний Восток Сирия Международная деятельность РК
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