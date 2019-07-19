Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Очередной раунд Астанинского процесса пройдет 1-2 августа

    19 Июля 2019, 12:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1-2 августа 2019 года в Нур-Султане пройдет очередная 13-ая Международная встреча высокого уровня по Сирии в Астанинском формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «В ней планируется участие делегаций стран-гарантов –Ирана, России и Турции, Правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.В качестве наблюдателей переговорам будут содействовать высокие представителиООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие вАстанинском переговорном процессе. Основной акцент в ходе предстоящей встречибудет сделан на обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинцииИдлиб и на северо-востоке страны, дальнейших мер по укреплению доверия междупротивоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включаявопросы формирования и запуска конституционного комитета», - говорится в распространенном сообщении.

    По информации МИДРК, 1 августа ожидается проведение двусторонних и многостороннихпредварительных консультаций, в том числе с участием представителейПравительства и оппозиционных группировок Сирии, 2 августа состоится пленарноезаседание.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    5,6 млрд евро для Сирии собрали доноры в ходе Брюссельской конференции
    Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
    В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы