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    Очередной притон выявили в Алматы

    9 Ноября 2022, 19:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Частный дом служил притоном для проституции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Еще один интим-салон выявлен в Алматы. На этот раз проверке подверглось заведение, расположенное по улице Шухова в Медеуском районе города.

    «Салон был выявлен в результате проведения рейдового мероприятия. В момент проверки наших сотрудников в дом, там находись восемь женщин, оказывающих интимные услуги. Хозяин дома, сдавший свое жилище заведомо для занятия проституцией, привлечен к ответственности. А работницы салона подвергнуты административному штрафу за нарушение требований ст.492 КРКобАП. Они – приезжие, постоянной регистрации в Алматы не имеют», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью
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