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    • Очередной незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы

    29 Июля 2022 11:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд вынес положительное решение о сносе ЖК Qadam в Наурызбайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Ранее управлением градостроительного контроля города Алматы была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

    Строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов. По результатам проверки в отношении ТОО «ЖК Qadam» составлены административные протоколы, а в последующем инициировано исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта.

    В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу.

    Жители Алматы перед покупкой недвижимости могут проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии: +7 (727) 229-81-36.
    #Алматы #Суды #Акимат #Строительство #Жилье
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