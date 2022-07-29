Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Очередной незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы
29 Июля 2022 11:58

Очередной незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суд вынес положительное решение о сносе ЖК Qadam в Наурызбайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Ранее управлением градостроительного контроля города Алматы была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома было начато без разрешительных документов. По результатам проверки в отношении ТОО «ЖК Qadam» составлены административные протоколы, а в последующем инициировано исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта.

В результате решением суда иск о сносе незаконно возведенного объекта удовлетворен. Ожидается вступление решения в законную силу.

Жители Алматы перед покупкой недвижимости могут проверить информацию о строящемся доме и запросить наличие пакета документов по горячей линии: +7 (727) 229-81-36.

Новости по теме
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
Читайте также
Мошенник обещал алматинцам недорогие запчасти из РФ
Госсоветник: корпус сельских акимов обновился на 56%
Тарифы на электроэнергию повысят в Алматы
Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию
Полиция Алматы расследует факт покушения на изнасилование
Арендное жилье для многодетных в столице: опубликованы итоги программы
Алматинцы отдали 2 млн тенге мошеннику за «трудоустройство» в Южной Корее
Женщина вместе с малолетней дочерью крала детские коляски в Алматы
Популярное
1 Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы
2 Машины-двойники из Армении задержала полиция Алматы
3 Коноплю выращивал в огороде житель Жетысуской области
4 Пожизненно лишенный прав пьяный водитель задержан в ВКО
5 Более 60 тонн дикорастущей конопли уничтожили жамбылские полицейские

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив