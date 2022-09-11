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    Очередной наркопосев обнаружили в Туркестанской области с вертолета

    11 Сентября 2022, 16:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» сотрудники департамента по противодействию наркопреступности МВД РК и управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области организовали масштабные мероприятия и выявили наркопосев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Так, сотрудники полиции совместно со спецподразделением Национальной гвардии «Беркут» осуществили воздушный облёт на вертолете.

    В результате, в районе села Байыркум Арысского района полицейские обнаружили посев кустов, похожих на наркосодержащее растение. Наркопосев был огорожен колючим кустарником. При проверке полицейские обнаружили и изъяли 146 кустов наркосодержащего растения. Согласно заключению экспертизы, изъятые наркосодержащие растения оказались коноплёй. Данный факт зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

    Полицейские установили жителя Арысского района, подозреваемого, который выращивал и ухаживал за наркопосевом. Он признался, что культивировал коноплю на пустыре.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Стражи порядка выясняют, с какой целью мужчина выращивал наркосодержащее растение.

    Ранее сообщалось о выявлении с воздуха посева наркосодержащих растений в зарослях побережья реки Сырдарья и на поле возле села Босага в Отырарском районе.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Борьба с наркотиками
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