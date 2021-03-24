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    Очередной локдаун введут в Бельгии

    24 Марта 2021, 20:58

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе состоялось очередное заседание консультативного комитета по борьбе с пандемией COVID-19 при правительстве Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что правительство объявляет «пасхальную паузу» - ужесточение карантинных мер на четыре недели, в том числе в период празднования предстоящих христианских праздников.

    «В последние дни вирус вернул нас на землю. Это урок смирения. Для политиков, экспертов и всех нас», - сказал премьер-министр Бельгии.

    Статистика заболеваемости коронавирусом в Бельгии показывает рост числа заражений и госпитализаций.

    «Нам удавалось удерживать плато в течение нескольких месяцев, и мы сможем преодолеть и эту третью волну», - сказал Де Кроо.

    Премьер-министр Бельгии возлагает надежды на вакцинацию населения. По его словам, к концу мая все лица старше 65 лет и пациенты из группы риска должны будут получить первую прививку вакцин.

    Очередной локдаун будет введен с 27 марта. По Бельгии сохраняется комендантский час с 22 часов до 6 утра. Власти Бельгии также ограничивают «несущественные поездки» граждан заграницу и сохраняют усиленный контроль на своих границах. Приостановят работу представители контактных профессий, в большинстве организаций сохраняется дистанционная форма работы.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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