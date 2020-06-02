Очередной этап по ослаблению карантина запускают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что состоялось заседание оперативного штаба, где было принято решение запустить следующий этап по ослаблению режима карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы региона в Instagram.

«С первых дней ввода чрезвычайного положения для нас было важно сохранить баланс нашей экономики и благосостояние граждан между ограничительными мерами. Мы поэтапно продолжим двигаться в направлении полного снятия всех ограничений и возврата к привычной жизни», - сказал аким.

Д.Ахметов напомнил, что по области режим карантина остаётся до 13 июня. Но с 3 июня во всех районах и городах, за исключением Семея, с соблюдением обязательных норм санитарно-эпидемиологической безопасности возобновляются все виды предпринимательской и иной деятельности, кроме ночных клубов и кальянных.

«Разрешается открыть при заполняемости не более 50% от вместимости кинотеатры и театры. С таким же требованием будут работать и объекты общественного питания, при соблюдении нормы, с запретом на проведение организованных массовых мероприятий. В отношении данного пункта хочу уточнить, так как много обращений по поводу проведения свадеб и обрядных мероприятий. Я дал поручение выработать в течение недели предложение. Предприниматели и санитарные службы совместно должны разработать такой алгоритм работы, который бы с высокой долей вероятности гарантировал безопасность и здоровье наших граждан во время семейных торжеств и поминальных обедов», - отметил глава области.

Особо в своем обращении Д. Ахметов отметил Семей. Аким сообщил, что в конце прошлой недели посетил город, где провел встречу с предпринимателями.

«Учитывая ваши предложения и обращения жителей, нами принято решение с 6 июня возобновить все виды предпринимательской и иной деятельности, за исключением ночных клубов, кальянных. Объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и развлекательных центров, площадью не более 2000 кв. метров», - подчеркнул аким.

Д.Ахметов добавил, что в ВКО ситуация с коронавирусом остается напряженной и попросил всех жителей области сохранять благоразумие и осторожность.