Очередной день «АрМИ – 2021» завершился успешно для казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Успех в заезде индивидуальной гонки «Танкового биатлона», лидерство в военно-профессиональном этапе «Воина мира» и в воздушной разведке «Соколиной охоты» – такими стали итоги очередного конкурсного дня Армейских международных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В подмосковном «Алабино» первый казахстанский экипаж в составе капитана Абдулхакима Дуйсенова, сержанта 3 класса Сунгата Садвакасова и старшего сержанта Думана Байжанова показал высокое профессиональное мастерство. Танкисты одержали победу в заезде индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Казахстанцы успешно поразили все цели и без помарок преодолели препятствия, уверенно опередив соперников из Азербайджана, Беларуси и Сербии.

В Рязани в рукопашной схватке сошлись конкурсанты «Десантного взвода» на очередном этапе. Представитель Казахстана ефрейтор Олжас Ержан занял второе место в весовой категории до 70 кг, третье место – от 70 до 80 кг занял капитан Жасулан Мусеркенов, в весовой категории свыше 80 кг казахстанский военнослужащий старший сержант Меиржан Кожантаев одержал безоговорочную победу. По итогам рукопашного боя на первом расположилась команда России, второе место занял Казахстан, третье – Беларусь.

Комплекс упражнений боевой подготовки выполнили участники конкурса «Воин мира» на первом этапе. Он включал пятнадцать различных упражнений от прохождения лабиринтов и завалов до выполнения нормативов огневой подготовки и химзащиты. Лучшими в военно-профессиональном этапе стали военнослужащие Казахстана, представители команды Беларуси – на втором месте, на третьем – Россия.

Казахстанские военнослужащие стали лучшими в воздушной разведке в конкурсе расчетов БПЛА «Соколиная охота». Команда Казахстана показала лучшее время и наиболее полные материалы объективного контроля всех обнаруженных объектов, оставив позади участников из Беларуси и России.