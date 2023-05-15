Очередного сбытчика «синтетики» установили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередного сбытчика синтетических наркотиков установили полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими по подозрению в хранении и сбыте наркотиков установлен 39-летний астанчанин. Как показала экспертиза, веществом оказался наркотик мефедрон, весом более 1,83 гр. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства были найдены электронные весы, необходимые для расфасовки наркотиков.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Мужчина дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП.

Напомним, что незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. С начала года подразделениями департамента полиции возбуждено 362 уголовных дела, из которых 43 в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 51 кг различного вида наркотических средств, в том числе более 12 кг марихуаны, около 25 кг гашиша и 14 кг «синтетики».



