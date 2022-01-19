Очередное заседание Межправсовета ЕАЭС планируется провести в феврале в Нур-Султане

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Очередное заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 24-25 февраля в столице Казахстана. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Очередное заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести 24-25 февраля в столице Казахстана, повестка в настоящее время формируется», - проинформировала И.Малкина.

Также официальный представитель ЕЭК рассказала о планах работы Комиссии в 2022 году, которые сейчас формируются исходя из приоритетов стартовавшего 1 января председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС.

«Например, среди приоритетов:

- придание соответствующего статуса судебной ветви ЕАЭС и наделение Коллегии Комиссии дополнительными полномочиями для оперативного устранения барьеров и противодействия их возникновению;

- разработка совместных программ и проектов, предусматривающих локализацию производственных мощностей в государствах-членах, усиление промышленной кооперации, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и «зеленых» технологий;

- развитие прямых деловых контактов между производителями и потребителями товаров внутри Союза, создание товаропроводящих систем и логистической инфраструктуры;

- решение вопроса в области оказания социального обеспечения трудящимся;

- ежегодное проведение Молодежного форума ЕАЭС и другие приоритеты.

Кроме того, мы в Комиссии планируем сосредоточиться на вопросах цифровизации и инвестиционной деятельности государств Союза», - сообщила И.Малкина.

Также она добавила, что 21 января пройдет первое в этом году заседание Совета ЕЭК. Будет рассмотрен вопрос о запуске пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

Предполагается, что члены Совета определят сроки и условия реализации пилотного проекта, а также утвердят перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

Также будет рассмотрен вопрос о повышении вовлеченности государств-наблюдателей в работу Совета Комиссии.



