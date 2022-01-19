Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Очередное заседание Межправсовета ЕАЭС планируется провести в феврале в Нур-Султане

    19 Января 2022, 20:51

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Очередное заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 24-25 февраля в столице Казахстана. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Очередное заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести 24-25 февраля в столице Казахстана, повестка в настоящее время формируется», - проинформировала И.Малкина.

    Также официальный представитель ЕЭК рассказала о планах работы Комиссии в 2022 году, которые сейчас формируются исходя из приоритетов стартовавшего 1 января председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС.

    «Например, среди приоритетов:

    - придание соответствующего статуса судебной ветви ЕАЭС и наделение Коллегии Комиссии дополнительными полномочиями для оперативного устранения барьеров и противодействия их возникновению;

    - разработка совместных программ и проектов, предусматривающих локализацию производственных мощностей в государствах-членах, усиление промышленной кооперации, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и «зеленых» технологий;

    - развитие прямых деловых контактов между производителями и потребителями товаров внутри Союза, создание товаропроводящих систем и логистической инфраструктуры;

    - решение вопроса в области оказания социального обеспечения трудящимся;

    - ежегодное проведение Молодежного форума ЕАЭС и другие приоритеты.

    Кроме того, мы в Комиссии планируем сосредоточиться на вопросах цифровизации и инвестиционной деятельности государств Союза», - сообщила И.Малкина.

    Также она добавила, что 21 января пройдет первое в этом году заседание Совета ЕЭК. Будет рассмотрен вопрос о запуске пилотного проекта по внедрению механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.

    Предполагается, что члены Совета определят сроки и условия реализации пилотного проекта, а также утвердят перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.

    Также будет рассмотрен вопрос о повышении вовлеченности государств-наблюдателей в работу Совета Комиссии.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров