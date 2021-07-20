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    Очередное кафе нарушило карантин в Шымкенте

    20 Июля 2021, 11:40

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Айбайском районе Шымкента в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима выявлено кафе, которое работало с нарушением требований постановления главного санврача города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

    «В кафе жители, несмотря на запрет, проводили торжественное мероприятие со скоплением людей. Работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, объект работал после ограниченного времени и не был зарегистрирован в приложении «Ashyq». Собранные материалы по данному нарушению направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК», - сообщили в полиции.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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