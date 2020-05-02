Очередное «исчезновение» Ким Чен Ына - подробности

СЕУЛ. РЁНХАП - КАЗИНФОРМ – Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил церемонию завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений, сообщили государственные СМИ КНДР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

Это стало первым появлением Ким Чен Ына на публике за последние 20 дней, в течение которых мировые СМИ публиковали различные слухи о его здоровье.

Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) сообщило, что Ким Чен Ын разрезал ленту на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству фосфатных удобрений в Сунчхоне, к северу от Пхеньяна, в пятницу.

На фотографиях, опубликованных KCNA, 36-летний лидер КНДР разрезает красную ленточку во время церемонии и разговаривает с сопровождающими лицами с улыбкой на лице. На фотографиях у него не наблюдается никаких признаков болезни.

Во время визита на завод Ким Чен Ын осмотрел несколько помещений, а также ознакомился с процессами переработки сырья, производства желтого фосфора, аммонийно-фосфатных удобрений, а также процессом упаковки, пишет KCNA.

В ходе визита Ким Чен Ына сопровождали его сестра Ким Ё Чжон, премьер-министр Ким Джэ Рён и другие высокопоставленные чиновники, сообщает KCNA.

Это стало первым появлением Кима Чен Ына на публике с 11 апреля, когда он председательствовал на заседании Политбюро правящей Трудовой партии. Его отсутствие на ежегодном мероприятии, посвященном 15-летию со дня рождения его покойного деда и основателя КНДР Ким Ир Сена, вызвало предположения, что он может быть серьезно болен.

На прошлой неделе CNN сообщило, что Соединенные Штаты Америки изучают информацию о том, что состояние Ким Чен Ына после некой операции вызывает опасения. Это произошло после сообщения Daily NK, южнокорейского новостного издания, специализирующегося на проблемах Северной Кореи, о том, что лидер КНДР находится на лечении после сердечно-сосудистой процедуры.

Раздувая слухи, северокорейские СМИ не предоставляли никаких фоторепортажей о публичной деятельности Ким Чен Ына, хотя публиковали статьи о его распорядке дня, например, об отправке дипломатических писем или рассылке подарков уважаемым гражданам.

Официальные лица Южной Кореи неоднократно опровергали все слухи, заявляя, что в КНДР не было обнаружено ничего необычного в отношении здоровья Ким Чен Ына.

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп отказался комментировать первое появление Ким Чен Ына на публике после долгого отсутствия.

«Я бы предпочел не комментировать это. Нам будет, что сказать об этом в соответствующее время», - заявил Трамп журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме, сообщает Reuters.

Исчезновения Ким Чен Ына из поля зрения мировых СМИ – не редкость. Последнее его «исчезновение» стало уже третьим в этом году.

Дольше всего Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 40 дней в сентябре 2014 года. Тогда на фотографиях, запечатлевших его первый выход к публике, он заметно хромал и опирался на трость. Спецслужбы Сеула позже заявили, что у него была удалена киста из лодыжки.

Ким Чен Ын, как известно, имеет проблемы со здоровьем, по-видимому, связанные с ожирением и курением. Его длительное отсутствие на публике часто порождает слухи об ухудшении его здоровья.

Он стал лидером КНДР после того, как его отец Ким Чен Ир умер от сердечного приступа в конце 2011 года.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.