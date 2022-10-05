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    Очередники получат 2 тысячи квартир по ипотечным кредитам в Атырау

    5 Октября 2022, 22:06

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Очередники получат на будущий год 2 тысячи квартир по ипотечным кредитам в Атырау. Об этом сообщил заведующий жилищным сектором городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Рафхат Жолдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе в очереди на жилье зарегистрировано около 20 тысяч человек. Среди них – дети, оставшиеся без попечения родителей, сотрудники бюджетных организаций, малообеспеченные и многодетные семьи.

    «В прошлом году свое жилье получили 133 семьи, состоящие в очереди. Кроме того, 645 квартир в микрорайоне Береке получили по ипотечной программе «Шаңырақ», очередники уже заселились в эти квартиры. В этом году в таких микрорайонах, как Талкайран, Береке, Самал ведется строительство жилья по программе «Нұрлы жер», выдаваемого по ипотечным кредитам. Это 2 тысячи квартир», – сообщил Рафхат Жолдиев.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Жилье Нурлы жер Атырау
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