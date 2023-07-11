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    Очередникам в Шымкенте не придется ждать сдачи своих квартир

    11 Июля 2023, 07:15

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Чиновники решили не ждать пока дома построят, а выкупать готовые квартиры у застройщиков. Таким образом местные власти пытаются снизить статистику нуждающихся в собственном жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    В этом году планируют выкупить у подрядчиков больше 1400 квартир, девятьсот из них — арендное жилье.

    Мадияр Байымбетов, руководитель управления строительства города Шымкента:

    «В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 3040 квартир за счет бюджета. Помимо этого мы ведем работу с инвесторами через «Отбасы банк», благодаря этому проекту новосёлами станут семь с половиной тысяч горожан. Также мы уже выкупаем готовые квартиры у подрядчиков, количество квартир 1 405. В этом направлении мы уже два раза провели конкурс среди подрядчиков. Если инвестор согласен на наши условия и готов предоставить квартиру в чистовой отделке, мы готовы их выкупить. Наши условия довольно просты — главное чтобы чистовая отделка была и благоустройство дворов. За квадратный метр мы предлагаем 330 тысяч тенге. Уже есть инвесторы, которые согласны на наши условия. В этом месяце выкупаем около 600 квартир».

    В Шымкенте в жилье нуждаются около 50 тысяч жителей и, чтобы обеспечить их квадратными метрами, темпы роста строительства социального жилья увеличены.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    ЖКХ Жилье Шымкент
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