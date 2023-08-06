Очередная волна жары прогнозируется в Испании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным государственного метеорологического агентства Испании (Aemet), на следующей неделе очередная волна жаркой погоды установится на части Пиринейского полуострова, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В зоне риска - четыре автономных сообщества Испании: Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия и Эстремадура. При этом в двух последних температура превысит 40 градусов. Жара вызвана горячей и сухой африканской континентальной воздушной массой, которая войдет через южную часть полуострова и сдвинется на запад.

После кратковременного спада температуры в Испании, столбики термометров уже начали повышаться до 35 градусов на юге и юго-западе страны. Кроме того, метеорологи говорят о сильных ветрах с севера и северо-востока на побережье Галиции, а также с востока в проливе и северный ветер в Ампурдане.

Первая волна жары в Испании и Португалии была в июне.