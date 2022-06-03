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    Очередная стрельба в США: двух человек ранили на похоронах

    3 Июня 2022, 14:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время стрельбы в ходе похоронной службы в городе Расин штата Висконсин ранены 2 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Инцидент произошел на кладбище Грейсленд, когда скорбящие отдавали последние почести усопшему Да'Шонтей Лукас Кинг-старшему. В похоронную толпу были произведены выстрелы.

    Один пострадавший с огнестрельным ранением доставлен самолетом в больницу города Милуоки. Второму раненому оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался.

    По факту стрельбы ведется расследование.

    Очередная стрельба произошла после массовых расстрелов со смертельным исходом в городах Талса и Тафт штата Оклахомы, Буффало штата Нью-Йорк, Ювалде штата Техас, Чаттануга штата Теннесси и Новом Орлеане штата Луизиана. Волна насилия с применением огнестрельного оружия также обрушилась в выходные на 12 американских штатов в национальный праздник День памяти.


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Происшествия США Мировые новости
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