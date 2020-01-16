Очередная партия новых автобусов вышла на улицы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новые автобусы вышли на рейсы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ТОО «Алматыэлектротранс» получило очередную партию новых автобусов Zhongtong. По многочисленным просьбам на 121 маршруте обновлен парк на 100%. 18 плановых единиц будут курсировать по маршруту, и еще 2 единицы - в резерве», - сообщили в акимате города.

После государственной регистрации и установки оборудования «Оңай» автобусы готовы к работе.

Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением.

Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Алматы на рейс вышли новые автобусы с бесплатным Wi-Fi.

Прошлым летом аким города говорил, что необходимо минимум 2100 автобусов по городу. На тот момент в наличии их было 1600.