Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10-11 декабря в Нур-Султане пройдет 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ней планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака», - уточнил Айбек Смадияров.

Было отмечено, что в повестку дня заседания будут включены следующие вопросы: ситуация на земле в Сирии с акцентом на Заевфратье и ДАИШ, меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести, активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте разрешения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международной конференции, продвижение политического процесса в свете запуска конституционного комитета.

«Кроме того, на полях встречи запланировано проведение 10-го заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН, а также международного Комитета Красного креста», - добавил Айбек Смадияров.