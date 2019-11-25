Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Нур-Султане

    25 Ноября 2019, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10-11 декабря в Нур-Султане пройдет 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ней планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака», - уточнил Айбек Смадияров.

    Было отмечено, что в повестку дня заседания будут включены следующие вопросы: ситуация на земле в Сирии с акцентом на Заевфратье и ДАИШ, меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести, активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте разрешения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международной конференции, продвижение политического процесса в свете запуска конституционного комитета.

    «Кроме того, на полях встречи запланировано проведение 10-го заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН, а также международного Комитета Красного креста», - добавил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сирия
    Новости по теме
    Новости по теме
    5,6 млрд евро для Сирии собрали доноры в ходе Брюссельской конференции
    Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска
    В результате крушения вертолета в Сирии пострадали 22 военнослужащих США
    Турецкая армия уничтожила еще 5 террористов на севере Сирии
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы