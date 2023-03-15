Очередная масштабная забастовка пройдет в Великобритании

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В среду столица Великобритании столкнется с транспортным коллапсом, тогда как многие школы закроются в связи с забастовкой работников лондонского метрополитена и учителей Англии и Уэльса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Служащие государственного сектора по всей стране, работники коммунальных служб и младший медперсонал Англии, недовольные заработной платой, пенсией и условиями труда, также собираются выйти на стачку.

Дата забастовки, в которой примут участие члены сразу нескольких крупных профсоюзов, выбрана не случайно, именно в среду британский министр финансов Джереми Хант представит весенний бюджет.

Компания по управлению транспортной системой Лондона ожидает, что забастовка работников метрополитена повлечет за собой серьезные сбои и задержки на всех линиях в течение дня.

Пассажирам придется выбирать альтернативные маршруты для своих поездок, что может привезти к нагрузкам на другие виды транспорта, на дорогах ожидаются заторы.

Тем временем учителя Англии и Уэльса, как ожидается, будут бастовать в среду и четверг в связи с затянувшимся спором о зарплате. Многие школы будут вынуждены ограничить доступ или полностью закрыться.

Персонал более 30 государственных ведомств и коммунальных служб по всей Англии проведут акцию протеста. К ним также присоединятся сотрудники службы пограничной охраны.

Путешественники, прибывающие в Великобританию в среду, должны быть готовы к более длительному ожиданию на пунктах пограничного контроля. Чтобы свести к минимуму сбои и сократить очереди, британское правительство привлекло военнослужащих.

Кроме этого, младшие врачи Британской медицинской ассоциации, в которую входят более 170 тысяч членов, продолжат трехдневную забастовку, начатую ими в понедельник.

Как ожидается, в забастовке в среду могут принять участие от 200 тысяч до полумиллиона человек по всей Великобритании.



