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    Очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске

    16 Ноября 2022, 14:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по улице Универсальной, произошло повреждение на трубопроводе диаметром 1000 мм. В некоторых районах города понижено давление воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, специалисты ТОО «Кызылжар су» сбрасывают воду для проведения сварочных работ.

    «Участок закольцован, что позволило проводить работы по ремонту участка без отключения потребителей. На время проведения аварийно-восстановительных работ по улице Универсальной и в микрорайоне Береке будет понижено давление подачи питьевой воды», - сообщили в пресс-службе.

    Работы планируют завершить до 20:00 часов.

    В начале ноября в Петропавловске произошла крупная авария, из-за которой практически весь город на короткое время остался без воды.

    Ранее в водоснабжающей организации заявляли, что износ водопроводных сетей превышает 50%.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Происшествия
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