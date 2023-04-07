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      Карагандинская область

    Очередная авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше

    7 Апреля 2023, 18:06

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Жители Балхаша четвертые сутки без воды. Вчера власти города обещали запустить подачу воды по всему городу. Однако этого не произошло из-за очередной аварии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Крупная авария на магистральном водопроводе в районе насосной станции Балхаша произошла еще 4 апреля. Поначалу специалисты провели откачку воды из камеры отсекающей задвижки трубопровода диаметром 800 мм. В результате обнаружилось, что причиной аварии стала лопнувшая задвижка примыкающего трубопровода диаметром 300 мм.

    Вчера в акимате сообщили о том, что специалисты провели демонтаж задвижки на сливном трубопроводе диаметром 400 мм. от основного трубопровода диаметром 800 мм, и ремонтные работы завершены. Власти города обещали поэтапно запустить водоснабжение по всему городу.

    Сегодня в пресс-службе акимата города Балхаша сообщили, что 6 апреля городские резервуары начали заполнять чистой водой, однако при увеличении объема закачиваемой воды заклинило задвижку на главной насосной станции.

    «С целью исключения гидроударов и порывов на магистральном трубопроводе подача воды с главной насосной станции Токырау до городских резервуаров чистой воды производилась с постепенным ее увеличением. Во время очередного увеличения объёма подачи воды произошло заклинивание задвижки диаметром 500 мм на главной насосной станции, что не позволяет нам выйти на рабочие параметры», – сообщили в акимате.

    Для жителей города, которые остались без питьевой воды, работают четыре водовоза. Один из них – в микрорайоне Конырат, другой – на станции Балхаш, еще два перемещаются по городу, чтобы обеспечить водой все микрорайоны.

    Аким области Ермаганбет Булекпаев дал поручения рассмотреть соответствие занимаемой должности руководителя «Балхаш су». Глава региона в связи с аварией, оставившей жителей Балхаша на несколько суток без воды, поручил провести служебное расследование. Он потребовал выяснить причины случившегося и принять все необходимые меры, чтобы подобное не повторилось.

    В ходе рабочей поездки в Балхаш Ермаганбет Булекпаев побывал на месте аварии. Затем обсудил ситуацию на встрече с депутатами городского маслихата.

    «Считаю, что руководство «Балхаш су» показало свою некомпетентность. Выяснилось, задвижка все это время стояла в воде. Почему не проверяли? Поручаю рассмотреть соответствие руководителя занимаемой должности. Проведите служебное расследование. Поднимите проект, и, если были ошибки, всё надо исправить. Все перепроверьте. Принимайте меры!» – сказал аким области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ЖКХ Вода
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