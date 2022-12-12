Очередная авария на водопроводе произошла в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ночью в Петропавловске произошла еще одна авария на водопроводе, которая до утра оставила город без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Руслан Анбаев на своей странице в социальной сети написал, что повреждение водовода зафиксировали по улице 314-й Стрелковой дивизии. В 04:00 он сообщил, что участок, где произошла авария, локализовали.

«Все городские силы задействованы в работе. Давление будет восстановлено в течение нескольких часов. Ход работ на моем личном контроле», - отметил Руслан Анбаев.

Вода появилась около 06:00.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства добавили, что на месте работают специалисты и снова попросили не распространять ложную информацию, доверять только официальным источникам.

1 декабря в городе произошла крупная авария на водопроводе по улице М. Жумабаева. Тогда на ее устранение понадобились сутки. В ноябре регистрировали первое крупное повреждение на водопроводе по этой же улице.

Фото: abetterplumber.com



