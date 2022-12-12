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    Очередная авария на водопроводе произошла в Петропавловске

    12 Декабря 2022, 08:46

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ночью в Петропавловске произошла еще одна авария на водопроводе, которая до утра оставила город без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким города Руслан Анбаев на своей странице в социальной сети написал, что повреждение водовода зафиксировали по улице 314-й Стрелковой дивизии. В 04:00 он сообщил, что участок, где произошла авария, локализовали.

    «Все городские силы задействованы в работе. Давление будет восстановлено в течение нескольких часов. Ход работ на моем личном контроле», - отметил Руслан Анбаев.

    Вода появилась около 06:00.

    В отделе жилищно-коммунального хозяйства добавили, что на месте работают специалисты и снова попросили не распространять ложную информацию, доверять только официальным источникам.

    1 декабря в городе произошла крупная авария на водопроводе по улице М. Жумабаева. Тогда на ее устранение понадобились сутки. В ноябре регистрировали первое крупное повреждение на водопроводе по этой же улице.

    Фото: abetterplumber.com

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Петропавловск
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