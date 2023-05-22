Очередная акция «Народный юрист» пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 мая в Астане стартует общереспубликанская акция «Народный юрист». Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Астане, передает МИА «Казинформ».

Акция стартует 26 мая в 17:00 часов. Ее цель – повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи.

«Любой гражданин может прийти и получить бесплатно необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них – известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, руководители госорганов и другие», - говорится в сообщении.

За период 2016-2022 года в акции приняли участие более 7 тысяч лучших экспертов и представителей госорганов уровня лиц, принимающих решения. Консультации получили более 150 тысяч обратившихся за правовой помощью граждан.

Место проведения акции: г. Астана, ул. Кенесары, 32, Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева. Вход свободный.

Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по масштабам и географии проведения.



