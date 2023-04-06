Очереди на Хоргосе: бронирование по «E-border» будет прекращено

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях разрешения проблем грузоперевозчиков на границе с КНР, связанных с продолжительным ожиданием электронной очереди на таможенном посту «Нур Жолы», Главной транспортной прокуратурой создана межведомственная рабочая группа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав рабочей группы включены представители Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), Пограничной службы КНБ, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Антикорупционной службы и НПП «Атамекен».

С 24 по 31 марта 2023 года рабочей группой осуществлен выезд в пункт пропуска «Нур Жолы», где проведены встречи с грузоперевозчиками и представителями государственных и уполномоченных органов.

Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы «E-border», которая позволяла «бронировать» места в очереди путем использования регистрационных данных легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, собственники которых не имели цели выезда в КНР для перевозки грузов.

По рекомендации рабочей группы из очереди исключены порядка 2000 автотранспортных средств, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учете. Дальнейшее же использование списка по «E-border» решено прекратить с 16 апреля т.г.

В новой системе электронной очереди «CarGoRuqsat» вышеуказанные пробелы учтены посредством интеграции с базами данных органов внутренних дел, что не допускает различные спекуляции с очередностью.

Мониторинг ситуации на данном пункте продолжается.

Ранее сообщалось, что межведомственная группа выяснила, что значительно активизировался

«рынок теневых услуг» по перевозке грузов на границе с Китаем, расценки которого достигли $40 тысяч.