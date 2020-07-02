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    Очень важно ввести карантин, укрепить иммунитет и коллективную ответственность – Ерлан Саиров

    2 Июля 2020, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог Ерлан Саиров на своей странице в Facebook рассказал о необходимости введения карантинного режима и призвал население Казахстана проявить терпение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошло уже десять дней, как я болею. Это очень серьезное заболевание. По-моему мнению, эта болезнь не дает возможности человеку с ней бороться. Когда поднимается температура, человек вовсе обессиливает. Врачи днем и ночью борются с этой инфекцией, дают необходимые препараты, ставят уколы, стараются разбудить от глубокого сна наш мозг. Сейчас мое состояние стабилизировалось. В целом, считаю, что ситуация сложная. Возможно, осложнение всей ситуации. Мы не понимаем природу этой заболеваемости. Если общество становится жестоким, а люди не верят в добро, состояние человека ухудшается. Не передать словами то, что я испытал за эти пять дней. Только вера в лучшее смогла стабилизировать мое состояние», - написал Ерлан Саиров на своей странице в Facebook.

    По его словам, необходимо проявить терпение. Нужно уважать друг друга, заражать добром и милосердием. Каждый из нас может победить этот вирус. Наша победа заключается в проявлении терпения, самоизоляции, непричинении вреда окружающим.

    «Хочется выразить благодарность врачам, в особенности младшему медперсоналу. Медсестры и парни санитары – настоящие батыры. Они работают днем и ночью, не покладая рук. Хочу поблагодарить всех моих друзей. Кроме вакцины существуют и другие меры. Необходимо введение карантина. Очень важным является укрепление иммунитета и коллективной ответственности», - заключил политолог.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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