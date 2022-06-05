Очень важно провести референдум прозрачно – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Очень важно провести референдум открыто, прозрачно, в соответствии с международными нормами, подходами, заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По всей стране сегодня идет важное голосование, проводится референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны – в Конституцию Казахстана. Источником власти является народ. Сегодня мы видим практическую реализацию этого принципа Конституции. Много было информации о вносимых изменениях. Думаю, что наши граждане знают, какие изменения и дополнения вносятся в Конституцию. По сути, мы сегодня начинаем новый этап в развитии нашего государства. То, что такой важнейший вопрос выносится на референдум – не случайность. Референдум – это в целом демократическая процедура. Референдумы активно применяются в демократических государствах. Хочу отметить, что еще в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева, в 2019 году, было отмечено, что важнейшие вопросы для развития нашей страны будут выноситься на всенародный референдум», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что очень важно провести референдум открыто, прозрачно, в соответствии с международными нормами, подходами.

«Соответствующая подготовительная работа была проведена, активно работала Центральная избирательная комиссия, территориальная комиссия. Было много информации о вносимых изменениях. В этой работе участвовали политические партии и депутаты. Сегодня для нашей страны очень важный день. Предстоит многое сделать. Сейчас очень важно, чтобы граждане показали свою политическую зрелость и активно приняли участие в голосовании. Для меня это профессиональное дело. Как сенатор, как член Парламента активно участвовал в разъяснении. В то же время хочу сказать, что для меня, наверное, это все-таки личный выбор. Искренне верю, что те изменения, которые мы сегодня внесем в Конституцию, если народ поддержит, очень важны для развития нашей страны. Они открывают новый этап в развитии нашего государства. Все эти годы в разных позициях старался участвовать в этих процессах. Поэтому это очень важный этап. Считаю, что мы не просто принимаем изменения и дополнения, а определяем, в каком направлении будет развиваться Казахстан», - добавил Маулен Ашимбаев.

По его словам, граждане решат, какая система будет в стране.

«Референдум проводится, чтобы мы вместе приняли ответственное решение. Мы ездили по регионам, знаем настроение людей. Слышали слова поддержки. Как люди будут голосовать – это их выбор», - добавил спикер Сената.