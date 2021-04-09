Очень важно побудить граждан вакцинироваться – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook видео встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно я провел совещание с Правительством, дал поручения с тем, чтобы ускорить вакцинацию населения и обеспечить ее массовость. Эта задача сопряжена, во-первых, с поставками должного количества вакцины на рынок. Мы вакцинируем, естественно, бесплатно. И, во-вторых, очень важно побудить наших граждан вакцинироваться, ведь не все сейчас понимают важность этой акции. Я сам говорю постоянно о том, что другого выхода нет, нужно вакцинироваться», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, К. Токаев принял С. Лаврова. Президент РК отметил значимость визита с точки зрения предания должной динамики взаимоотношениям и сотрудничеству между государствами.

«Казахстан и Россия являются союзниками, стратегическими партнерами. Повестка дня нашего сотрудничества очень насыщена и требует, конечно же, большой работы с точки зрения реализации достигнутых договоренностей. Поэтому полагаю, что и в ходе вашего визита, и в ходе дальнейших контактов на уровне руководителей ведомств, и, конечно же, на самом высоком уровне мы достигнем поставленных целей», - сказал Глава государства на встрече.