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    09:57, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Очень важно побудить граждан вакцинироваться – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook видео встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Недавно я провел совещание с Правительством, дал поручения с тем, чтобы ускорить вакцинацию населения и обеспечить ее массовость. Эта задача сопряжена, во-первых, с поставками должного количества вакцины на рынок. Мы вакцинируем, естественно, бесплатно. И, во-вторых, очень важно побудить наших граждан вакцинироваться, ведь не все сейчас понимают важность этой акции. Я сам говорю постоянно о том, что другого выхода нет, нужно вакцинироваться», - подчеркнул Глава государства.

    Напомним, К. Токаев принял С. Лаврова. Президент РК отметил значимость визита с точки зрения предания должной динамики взаимоотношениям и сотрудничеству между государствами.

    «Казахстан и Россия являются союзниками, стратегическими партнерами. Повестка дня нашего сотрудничества очень насыщена и требует, конечно же, большой работы с точки зрения реализации достигнутых договоренностей. Поэтому полагаю, что и в ходе вашего визита, и в ходе дальнейших контактов на уровне руководителей ведомств, и, конечно же, на самом высоком уровне мы достигнем поставленных целей», - сказал Глава государства на встрече.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Президент Вакцинация Президент Казахстана Главная Россия
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