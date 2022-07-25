Очень сильная жара и дожди ожидаются в ближайшие три дня в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики представили прогноз погоды на 26-28 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По республике сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, 26 июля на западе, 27-28 июля на северо-западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, градом.

В дневные часы в западных регионах республики ожидается повышение температуры воздуха от +25+35°С до +30+40°С, на северо-западе, севере страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем от +30+35°С до +20+30°С, в центре Казахстана будет отмечаться небольшой спад жары с +30+38 °С до +27+35°С, в восточных областях страны прогнозируется повышение температуры воздуха от +22+32°С до +27+38°С, на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +40+45°С.