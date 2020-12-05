Очень хорошо защищает от COVID-19 - разработчик казахстанской вакцины по итогам ее испытаний

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Разработчик казахстанской вакцины от коронавируса ассоциированный профессор Леспек Кутумбетов, который ранее испытал на себе препарат, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» об его эфективности.

Он отметил, что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана разрабатывает пять видов вакцин. Из них две уже почти разработаны.

«Первая - это инактивированная вакцина, она была зарегистрирована во Всемирной организации здравоохранения в мае 2020 года. Она прошла все доклинические испытания на животных: последний этап на обезьянах. Вторая вакцина - субъединичная, зарегистрирована в ВОЗ в августе. Она тоже прошла доклинические испытания на животных. Результаты положительные, очень хорошие. Обе вакцины безвредные и эффективные», - говорит профессор.

По его словам, инактивированная вакцина, которая называется QazCovid-in, прошла две фазы клинических испытаний на добровольцах.

«Первая фаза прошла на 44 человеках (от 18 до 50 лет), вторая фаза завершилась 30 ноября и прошла на 200 человеках (от 50 и выше). Результаты лабораторных и клинических исследований положительные. Вакцина показывает хорошие результаты по безопасности и иммуногенной эффективности. То есть очень хорошо защищает от COVID-19. Можно не бояться зараженных», - пояснил профессор.

Леспек Кутумбетов напомнил, что в июле несколько исследователей, которые участвовали в разработке вакцины, испытали на себе препарат. Сейчас все чувствуют себя хорошо и свободно передвигаются рядом с больными коронавирусом.

«При исследовании крови добровольцев, которые проходили клинические испытания, выявляются очень хорошие титры антител, которые нейтрализуют вирус и не дают распространяться в организме. Антитела в нашем организме держатся на прежнем высоком уровне. Уже прошло почти 5 месяцев. И мы до сих пор защищены от болезни. Думаю, что продолжительность иммунитета будет не менее 6 месяцев. Дальше будет видно», - отметил Л. Кутумбетов.

Разработчик заметил, что в конце декабря начнется третья фаза испытаний вакцины QazCovid-in. После этого ее уже можно использовать для широкого круга населения после одобрения Министерства здравоохранения.

«В третьей фазе вакцинации будут участвовать несколько тысяч человек. Возраст уже не имеет значения. Это могут быть и люди, которые уже переболели коронавирусом», - уточнил спикер.

Спикер рассказал и о трех оставшихся вакцинах: двух векторных вакцинах и одной генно-инженерной.

«Штаммы практически получены. Основа для производства вакцины уже изготовлена. Осталась стандартизировать технологию их производства и оценки их иммуннобиологических свойств. Пятая вакцина - это уже живая вакцина. Она прошла довольно хорошую апробацию, и уже в следующем году, начиная с января, будем проверять ее вакцинные свойства.

По иммуногенным свойствам, то есть по биологической защите, эти вакцины друг от друга особо не будут отличаться. Они отличаются только лишь по технологии изготовления. Инактивированная вакцина готовится из вирулентного вируса, мы его убиваем, потом формулируем с иммуностимулирующими препаратами. Для субъединичной вакцины от вируса берутся только необходимые наружные белки, пересаживаются на другой микроорганизм, и с помощью этого микроорганизма производится биомасса, из которой делается вакцина с добавлением адъювантов, то есть иммуностимулирующих препаратов. Векторные вакцины используются без адъюванта, типа как живая вакцина, но они тоже безвредны. Такие вакцины сейчас разрабатывает большинство стран мира. У нас тоже такие же технологии, но отличие в том, что векторы другие. Живую вакцину обрабатывают только Индия и Казахстан. О других странах я не слышал», - пояснил профессор.

Леспек Бекболатович предположил, что казахстанская вакцина по иммуногенности должна быть выше, чем российская «Спутник V».

Ранее в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья рассказала о том, как велась разработка вакцины против коронавируса.

Напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний будут привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года.

В декабре текущего года будет запущено производство первой партии отечественной вакцины в объеме 2 млн доз.

Кроме того, с 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V».

Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Отметим, в июне этого года в Жамбылской области Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в пгт. Гвардейский Кордайского района. Как сообщил аким региона Бердибек Сапарбаев, по планам до конца года завод будет запущен.



