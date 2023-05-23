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    Очаги лесного пожара в Абайской области ликвидированы

    23 Мая 2023, 12:52

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Открытые очаги лесного пожара в Абайской области ликвидированы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По состоянию на 09:20 по итогам вертолетного облета наблюдается ликвидация очагов возгорания на территории ГЛПР «Семей орманы». Службы ЧС производят дотушивание пожара, утром вертолетом МИ-8 «Казавиалесохрана» произведен сброс воды.

    В ликвидации лесного пожара на территории Абайской области задействованы ДЧС области, ДЧС ВКО, представители лесхоза и местных исполнительных органов.

    Как сообщалось, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».


    Ночью на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ. В 5 часов утра по времени Астаны возгорание на территории РФ ликвидировано.

    «Мы со специалистами подразделений дежурили на месте всю ночь. Угрозы населенным пунктам нет. Необходимости в эвакуации не было. На участке задействовано 92 единицы техники. С утра привлечены 2 вертолета: авиаотряд Усть-Каменогорска и борт «Казавиаспаса» с оборудованной системой сброса воды. Произвели 4 сброса воды. Осложняет ситуацию ветер», - отметил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.


    От Абайской области в тушении пожара задействованы 11 единиц техники, 8 единиц вспомогательной техники, 71 человек личного состава.

    Из Усть-Каменогорска прибыли 7 единиц техники и 31 человек личного состава. От Гослесфонда привлечено 27 специализированных машин. На месте происшествия также находятся руководители ДЧС, ДВД, территориальной инспекции и ГУ ГЛПР «Семей орманы».

    Общая площадь лесного пожара составила более 1000 га.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Пожар Абайская область
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