Очаги лесного пожара в Абайской области ликвидированы

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Открытые очаги лесного пожара в Абайской области ликвидированы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

По состоянию на 09:20 по итогам вертолетного облета наблюдается ликвидация очагов возгорания на территории ГЛПР «Семей орманы». Службы ЧС производят дотушивание пожара, утром вертолетом МИ-8 «Казавиалесохрана» произведен сброс воды.

В ликвидации лесного пожара на территории Абайской области задействованы ДЧС области, ДЧС ВКО, представители лесхоза и местных исполнительных органов.

Как сообщалось, 22 мая на территории Алтайского края вблизи села Новенькое произошло возгорание сухой травы с переходом огня на территорию ГЛПР «Семей орманы».

Ночью на станцию Аул прибыл пожарный поезд КТЖ. В 5 часов утра по времени Астаны возгорание на территории РФ ликвидировано.

«Мы со специалистами подразделений дежурили на месте всю ночь. Угрозы населенным пунктам нет. Необходимости в эвакуации не было. На участке задействовано 92 единицы техники. С утра привлечены 2 вертолета: авиаотряд Усть-Каменогорска и борт «Казавиаспаса» с оборудованной системой сброса воды. Произвели 4 сброса воды. Осложняет ситуацию ветер», - отметил заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

От Абайской области в тушении пожара задействованы 11 единиц техники, 8 единиц вспомогательной техники, 71 человек личного состава.

Из Усть-Каменогорска прибыли 7 единиц техники и 31 человек личного состава. От Гослесфонда привлечено 27 специализированных машин. На месте происшествия также находятся руководители ДЧС, ДВД, территориальной инспекции и ГУ ГЛПР «Семей орманы».

Общая площадь лесного пожара составила более 1000 га.



