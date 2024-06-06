Очаг распространения саранчовых в Туркестанской области уничтожен, передает агентство Kazinform.

По состоянию на 5 июня по личинкам мароккской саранчи в Туркестанской области обследовано 715,18 тысячи га, площадь подлежащая обработке составляет 260,4 тысячи га, обработано 259,3 тысячи га или 95,5% от прогнозируемого объема.



— На сегодня территория полностью обработана, очаг распространения саранчовых уничтожен. Повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено, — сообщили в Минсельхозе.

Как сообщалось, город Арысь Туркестанской области подвергся нашествию саранчи.