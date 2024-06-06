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    13:21, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Очаг распространения саранчовых в Туркестанской области уничтожен — Минсельхоз РК

    саранча
    Фото: pixabay.com

    Очаг распространения саранчовых в Туркестанской области уничтожен, передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 5 июня по личинкам мароккской саранчи в Туркестанской области обследовано 715,18 тысячи га, площадь подлежащая обработке составляет 260,4 тысячи га, обработано 259,3 тысячи га или 95,5% от прогнозируемого объема.


    — На сегодня территория полностью обработана, очаг распространения саранчовых уничтожен. Повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено, — сообщили в Минсельхозе.

    Как сообщалось, город Арысь Туркестанской области подвергся нашествию саранчи. 

     

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Минсельхоз Видео
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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