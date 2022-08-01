Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Очаг коронавируса выявили в СУАР КНР

    1 Августа 2022 14:52

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Очаг коронавируса выявлен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. За минувшие сутки в этом автономном районе зафиксировано девять бессимптомных носителей COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в СУАР выявлено девять бессимптомных носителей коронавируса.

    Как сообщают местные СМИ, семь из девяти бессимптомных носителей COVID-19 зарегистрированы в городе Инин.

    Согласно информации местного штаба по профилактике и борьбе с эпидемиями, пассажиры, выезжающие из города Инин должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 24 часов до выезда.

    Ранее одного бессимптомного носителя выявили в городе Урумчи.

    В целом, по данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено почти 400 случаев заражения коронавирусом.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Китай #Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые сантребования к объектам массового отдыха утвердили в РК
    Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае
    Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской  области
    Более 30 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы