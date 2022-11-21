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    Оценки объективные и отражают реальное положение дел - наблюдатели от СНГ о выборах

    21 Ноября 2022, 14:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия СНГ по наблюдению за выборами в Казахстане оценила проведение выборов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал Сергей Лебедев, миссия СНГ по наблюдению за выборами в Казахстане начала свою работу 27 октября. В составе миссии в течение месяца работали 10 долгосрочных наблюдателей, в канун проведения выборов в нашу страну прибыли представители из девяти государств СНГ, всего в работу миссии были вовлечены 174 человека.

    «Мы получили хорошую возможность наблюдать за выборами. Хочу выразить благодарность представителям всех органов и структур Казахстана, ответственных за подготовку и проведение выборов, которые создали условия для нормальной и результативной работы нашей миссии», - заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии.

    По его словам, члены миссии не встречали каких-либо препятствий за время работы.

    «Вся информация, которая нас интересовала, предоставлялась. Все двери, куда бы мы хотели войти и посетить - были открыты. Мы полагаем, что оценки, к которым мы пришли, объективные и отражают реальное положение дел», - сказал он.

    Спикер также проинформировал, что наблюдатели посетили более тысячи участков по Казахстану, включая участки в областях, городах и столице.

    «Выборы проходили организовано, спокойно, что очень важно. Говоря о позиции кандидатов, хочу выразить удовлетворение, что не было черного пиара. Кандидаты сосредоточились на изложении и доведения своих программ до избирателей. Избегали каких-то критических негативных высказываний относительно программ своих конкурентов. Это способствовало спокойному проведению кампании. Мы с большим удовлетворением говорим об этом, потому что у нас есть опыт, когда некоторые кандидаты в других странах критиковали своих оппонентов, прибегая иногда к грязным методам. Здесь этого не было, кампания была чистая, открытая. На избирательных участках царила доброжелательная атмосфера, был праздничный характер - музыка, буфеты. Мы видели, что многие казахстанцы пришли семьями, с детьми. Это тоже создавало позитивную атмосферу», - считает Сергей Лебедев.

    Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Выборы Президентские выборы - 2022
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