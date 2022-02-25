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Оценить эффективность деятельности ЕАЭС предложил Алихан Смаилов

25 Февраля 2022 12:04
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Оценить эффективность деятельности ЕАЭС предложил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил с практическими предложениями касательно совершенствования деятельности ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В условиях повышенного внимания общественности к результатам деятельности ЕАЭС необходимо проведение оценки эффективности объединения, и, в частности, влияния на экономики его членов. Результаты должны измеряться не количеством принимаемых документов, а конкретными, прямыми и исчисляемыми показателями», - сказал Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

По его словам, на данный момент Комиссией проводится оценка регулирующего воздействия проектов решений на бизнес.

«Однако в большей части это не предусматривает количественной оценки влияния решений на бизнес конъюнктуру. В этой связи, предлагаю Комиссии разработать показатели количественной и качественной оценки влияния принимаемых решений на развитие бизнеса», - отметил Премьер.

«Это позволит не только взвешенно подходить к новым инициативам, но и доводить до общества конкретные результаты работы», - подчеркнул глава Кабмина.

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#Бизнес   #Экономика   #ЕАЭС   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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