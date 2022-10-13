Оценены шансы сборной Казахстана в квалификации на Евро-2024

Футбольная сборная Казахстана получила своих соперников в отборочном цикле на ближайший чемпионат Европы, а беттинг-эксперты уже просчитали шансы участников квалификационной группы, в которую угодила казахстанская команда.

По итогам жеребьевки, состоявшейся в немецком Франкфурте-на-Майне, сборная Казахстана стала участником отборочной группы «Н», в которой, помимо подопечных Магомеда Адиева, сыграют еще пять команд – Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Каковы же шансы у казахстанских футболистов пробиться в финальную часть Евро-2024 из такой «отборочной компании»? По мнению аналитиков букмекера 1xBet kz, пока что сборная Казахстана не входит в группу фаворитов своей «шестерки». Шансы подопечных Адиева на победу в группе оценены всего в 1% вероятности, а на то, чтобы попасть в двойку лучших команд по итогам квалификации – в 7% шансов. И это делает казахстанских футболистов, по мнению экспертов, лишь пятой командой в очереди за успехом в отборочной группе.

Безусловным фаворитом отборочной «шестерки» под буквой «Н» аналитики считают команду Дании, в чьей победе в группе у них остается уже сейчас крайне мало сомнений – шансы датчан оценены в более чем 93% вероятности. Далее в очереди за выход на Евро расположились сборные Финляндии, Словении и Северной Ирландии, а главным аутсайдером группы предсказуемо считается команда Сан-Марино – слабейшая в рейтинге футбольных держав Европы.

Впрочем, несмотря на скептическое отношение экспертов к шансам Казахстана напрямую пробиться в финальную часть чемпионата Европы, у команды Магомеда Адиева будет шанс изменить мнение экспертов о своих перспективах уже на старте отборочной кампании. Ведь календарь на этом отрезке у казахстанских футболистов выглядит весьма приемлемо. Как сообщает портал Betonmobile.kz, откроет квалификационный цикл сборная двумя домашними матчами против Словении и Дании в марте 2023-го года, что может оказаться на руку подопечным Адиева, ведь игры пройдут в разгар клубного сезона, когда лидеры сборных-соперников могут быть истощены в поединках на своих «основных местах работы». Ну, а уже в третьем туре Казахстан ждет поединок против сборной Сан-Марино в июне, где, при всем уважении к противнику, три очка нужно брать в любом случае. Таким образом, к середине лета турнирное положение казахстанской сборной уже может оказаться не таким уж и плачевным, как того ожидают аналитики.



Фото: i.sportarena.com

