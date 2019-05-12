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Обзор рабочей недели Президента Казахстана
12 Мая 2019 18:36 136
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Главы государства опубликовала обзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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