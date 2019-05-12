Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 22 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Обзор рабочей недели Президента Казахстана

12 Мая 2019 18:36 136
Поделиться:
Обзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Главы государства опубликовала обзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив