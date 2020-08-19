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    Обзор пусков с космодрома Байконур в 2020 году

    19 Августа 2020, 21:33

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ- С начала 2020 года с космодрома Байконур было произведено шесть запусков ракет-носителей, до конца текущего года планируется еще три, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В феврале и марте 2020 года с космодрома Байконур с помощью российских ракет «Союз 21а» были успешно запущены группировки британских спутников One Web .

    В апреле с Байконура стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-16», следом через две недели к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-14».

    В конце июля с Байконура был запущен транспортный космический корабль «Прогресс МС-15», в последний день самого жаркого месяца лета с космодрома был запущена ракета-носитель «Протон-М», которая вывела на орбиту два российских спутника связи.

    Согласно плану запусков с космодрома Байконур на 2020 год, утвержденному казахстанской стороной, ближайший старт с Байконура назначен на 14 октября 2020 года. В этот день запланирован старт ракеты -носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», на котором к МКС отправится очередной экипаж.

    Под занавес года, в декабре, с Байконура должны состояться еще два запуска: на 11 декабря 2020 года намечен запуск к МКС транспортного космического корабля « Прогресс МС-16» и в течение декабря должен состояться еще один старт ракеты «Союз-2.1б/Фрегат» со спутником дистанционного зондирования Земли.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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