Обзор недели: убийство Дениса Тена, находки археологов в ВКО, бруцеллёз на севере страны

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Минувшая неделя была омрачена убийством среди бела дня известного молодого казахстанского фигуриста Дениса Тена, в связи с его гибелью скорбит весь Казахстан, люди устраивают массовые акции скорби. В эти же дни на востоке Казахстана археологи демонстрируют серьёзные находки, а на севере введён карантин в связи с бруцеллёзом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На ушедшей неделе Казахстан потерял легендарного спортсмена Дениса Тена. Известный казахстанский фигурист был доставлен в больницу с ножевыми ранениями в четверг, в обед. Неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Молодой человек потерял три литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое. Д. Тен был доставлен в клинику в 15:23. «Скорую» вызвали прохожие, когда Денис лежал без сознания и с большой потерей крови. «Состояние остаётся критическим. Гемолитический шок. Мы принимаем все необходимые меры. Ресурсы у нас есть, кровь дополнительно не нужна», - прокомментировал тогда руководитель управления здравоохранения Алматы Серикжан Мусинов. Министры внутренних дел Калмуханбет Касымов и здравоохранения Елжан Биртанов взяли ситуацию с ранением казахстанского фигуриста под личный контроль. Но уже вечером в Минздраве сообщили: Денис Тен умер. Посмертный диагноз определён как множественные колото-резаные раны верхней части правого бедра и ягодичной области, множественные ссадины лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагический шок, клиническая смерть. В целом при осмотре бригадой скорой помощи описывалось, что на месте нанесения ему ножевых ранений была лужа крови размером 1х1,5 метра. ДВД Алматы по факту смерти Дениса Тена ведёт досудебное расследование по статье «Убийство». Убийство человека наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. Часть 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание, в том числе, за убийство из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством.

В четверг пресс-служба МВД РК сообщила о задержании одного из подозреваемых в убийстве Дениса Тена - Нуралы Киясова, 1994 года рождения, уроженца Жамбылской области. Он быстро дал признательные показания. В пятницу ДВД Алматы распространил ориентировку на 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области. Гражданская панихида по Денису прошла в сегодня во дворце спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Одновременно в спорткомплексе «Барыс-Арена» Астаны состоялась гражданская панихида в память о прославленном фигуристе. Она прошла с участием спортивного сообщества, заслуженных спортсменов и тренеров, а также жителей города Астаны. В пятницу стало известно, что руководство высокогорного катка Медео готово установить на своей территории мемориал Д. Тену, но на это требуется разрешение городских властей.

В среду Кокшетауский городской суд заменил неотбытую часть наказания на штраф в размере около 900 тысяч тенге бизнесмену Кайрату Жамалиеву, которого в августе 2015 года суд Алматы приговорил к 13 годам колонии строгого режима, конфисковав его имущество. Тогда Жамалиев был признан виновным по трем статьям: «Вымогательство», «Незаконное лишение свободы», «Насильственные действия сексуального характера». При кассационном рассмотрении дела мера наказания была снижена до 7 лет лишения свободы. С 2015 года он отбывал наказание на территории Алматинской области. С учетом его поведения и положительных характеристик был переведен в учреждение минимальной безопасности. С января 2018 года отбывал оставшуюся часть наказания в колонии-поселении в Кокшетау. Здесь он и подал ходатайство в Кокшетауский городской суд с просьбой смягчить ему меру наказания, заменив неотбытую часть (более 3 лет) на штраф. Потерпевшая сторона в суде просила смягчить осужденному меру наказания, так как он возместил ущерб. Прокурор тоже не был против замены наказания. Суд учел положительные характеристики Жамалиева, его поощрения, грамоты, активное участие в культурно-массовых мероприятиях, общественной работе.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область принял участие в совещании по итогам развития этого региона, сказал, что «в социально-экономическом развитии области наблюдается положительная динамика». По его словам, в ходе многолетних визитов в область инженерный состав крупных промышленных компаний производит самое лучшее впечатление. «В экономике области промышленность занимает почти 50 процентов», - подчеркнул Глава государства. В Актау с рабочим визитом побывал Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Казахстан Тойлы Комеков. Он побывал на официальной встрече с акимом Мангистауской области Ералы Тугжановым. На встрече обсуждались вопросы подготовки к предстоящему саммиту глав прикаспийских государств, а также вопросы по расширению торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Казахстаном в свете поручений глав обоих государств по углублению взаимодействия приграничных областей. Было отмечено, что по инициативе Президента Туркменистана на саммите готовятся к подписанию проекты соглашений по развитию торгово-экономических отношений и проекты соглашений по вопросам транспортного сотрудничества с прикаспийскими странами.

В селе Архангельское Северо-Казахстанской области ввели карантин по бруцеллезу скота. Там работает республиканский противоэпизоотический отряд, который будет каждые 15-20 дней проводить диагностические исследования. В частном секторе выявили 26 голов скота, больного бруцеллезом. Все сданы на санитарный убой. У местного бизнесмена животные стали болеть с прошлого года - около 10 заборов крови было произведено, сейчас он все поголовье сдает на убой, а это около 60 голов. Ветслужбы контролируют вывоз молока за пределы населенного пункта. Тем временем в Туркестанской области более 2 тысяч человек подверглись нападению клещей. 4 человека заразились от них конго-крымской геморрагической лихорадкой, один человек скончался. Факты укусов клещами, в основном, регистрируются на пастбищах или в домах, где есть подворье. Но замечено также увеличение количества клещей на пляжах и в парках. В 2018 году в Туркестанской области более 2 тысяч человек укушены клещами. Количество таких случаев увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 387.

В Атырау прогнозируется снижение цен на жилье, сообщили на этой неделе. Увеличение объемов строительства жилья окажет положительное влияние на цены на рынке недвижимого имущества. В южном городе Тараз рассказали о результатах работы спецмониторинговой группы по обустройству увеселительных заведений города. Бизнесмены в Таразе построили множество ресторанов, а парковочных мест к ним не предусмотрели. В результате множество машин заграждает проезжую часть. В 90% случаев парковками возле ресторанов становятся места на пешеходном тротуаре и обочине дорог.

В ходе раскопок кургана Елеке сазы в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области найдено захоронение элиты сакского общества. В течение месяца выдающийся археолог Зейнолла Самашев с группой исследователей изучали Тарбагатайский массив. Здесь было обнаружено 200 курганов. В процессе раскопок захоронения под названием «Елеке-2» было найдено более 3 тысяч золотых изделий. Эти находки датируются VIII - VII веками до нашей эры. Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями. А вблизи города Байконыр будет создан развлекательный центр для туристов, рассказали на этой неделе. Его площадь будет составлять 50 гектаров. Людям, наблюдающим за запуском ракет, будет слышен звук.

В среду из Костаная в Афганистан отправили муку по новому маршруту. В составе поезда - более пятидесяти вагонов с грузом весом 3300 тонн, а протяженность маршрута Костанай - Болашак - Серхетабад (Туркменистан) составляет более 3,5 тысяч километров. Развитие перевозок по новому маршруту позволит нарастить транзитный потенциал Казахстана, сократить оборот и ускорить возврат подвижного состава в 2-2,5 раза. «На юг» смотрят и простые граждане: пенсионер из Шымкента объедет на велосипеде Ташкент, Бухару и Самарканд. В четверг 78-летний велосипедист Кенесбек Сейтимбетов выехал в Узбекистан. Он намерен посетить исторические города соседнего государства - Ташкент, Бухару, Самарканд с целью популяризации сотрудничества двух стран.