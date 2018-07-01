Обзор недели: Дефицит билетов, «освобождение» из-под стражи 5 тысяч человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на информационный «мертвый сезон», каковым считается июль, новостная палитра прошлой недели была достаточно богата на резонансные и обсуждаемые новости. В Алматы задержали третьего подозреваемого по делу Дениса Тена, в регионах прошли рейды на железнодорожных вокзалах, в ходе которых выяснилось, как проводники перепродают билеты, как и весь мир, казахстанцы готовились к лунному затмению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полиция Алматы задержала девушку - Жанар Толыбаеву - по делу Дениса Тена. «В Алмалинский районный суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения и содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Жанар Толыбаевой. Она подозревается в совершении преступления по статьям 434, 188 часть 2 пункт 1 УК РК. Постановлением Алмалинского районного суда в отношении Жанар Толыбаевой принята мера пресечения содержанием сроком на два месяца», - сообщили в городском суде Алматы. Стоит отметить, что статья 434 подразумевает недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении.

Еще одной обсуждаемой темой стало предстоящее освобождение из мест заключения 5 тысяч человек и появившаяся информация, что освободят убийц и насильников. Эту информацию пришлось опровергать Генеральной прокуратуре. Осужденные за тяжкие преступления освобождаться не будут. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.



Замгенпрокурора отметил, что в обществе распространилось мнение о том, что Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и дальнейшем совершенствовании правоохранительных и других специальных органов», вступающий в силу 31 июля, предусматривает освобождение 5 тысяч лиц, осужденных за тяжкие преступления. «Мы хотим внести ясность и разъяснить детальную суть принятого Закона - к кому и как он будет применяться. Самое главное, хочу отметить, что 5 тысяч осужденных за тяжкие преступления, тем более разбойников, насильников, убийц, педофилов никто никогда не собирался и не собирается освобождать», - сказал М. Ахметжанов. По словам М.Ахметжанова, гуманизация коснется около 5 тысяч человек, но это не значит, что они освободятся одномоментно.

В продолжение темы о слухах стала информация из Жамбылской области, где ДВД выявило активного поджигателя религиозной розни. «По результатам мониторинга казахстанского сегмента Интернета в поле зрения сотрудников управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области попал ранее несудимый 28-летний житель Тараза, в отношении которого было начато досудебное расследование и предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД. Выяснилось, что Н. распространял в интернет-ресурсах запрещенные материалы религиозного характера. «Во время обыска по месту его проживания обнаружено 27 DVD-дисков религиозного характера различных авторов, тетради с рукописями на арабском языке, журналы, брошюры. Также найден сотовый телефон с программами социальных сетей, которыми активно пользовался Н.», - рассказали в ведомстве. В ходе досудебного расследования задержанный дал признательные показания. inform.kz

Внимание казахстанцев привлекло сообщение вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаевой, рассказавшей как в рамках обязательного социального медицинского страхования бесплатно пользоваться услугами частных медицинских организаций. По ее словам, у каждого казахстанца есть выбор прикрепиться к частной поликлинике. «Например, большую часть времени мы проводим на работе, и, если медорганизация находится рядом с ней, то у вас есть право ее выбрать. Но надо понимать, что услуга по вызову врача на дом будет невозможной, поскольку, чтобы врач пришел к пациенту, поликлиника должна находиться рядом с местом жительства», - объяснила вице-министр, пояснив, что фонд социального медицинского страхования платит медорганизациям за то, что они оказывают населению услуги бесплатно. «Нужно убедиться, что эта клиника находится в базе поставщиков ФСМС. Эта база есть на сайте фонда, или же вы можете спросить у самой частной медицинской организации, входит ли она в базу поставщиков фонда. Для того чтобы войти в базу, клинике надо представить правоустанавливающие документы. Потом ФСМС закупает услуги у данной частной медорганизации и заключает с ней договор», - проинформировала Л. Актаева.

Июль - пора отпусков и, как правило, пора тотального дефицита билетов в железнодорожных кассах. Не исключение и Атырау, где областная специальная мониторинговая группа совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области проверяли качество работы казахстанских железнодорожных компаний. Оказалось, что хотя в кассах билетов по направлениям «Атырау - Мангышлак», «Актобе - Мангышлак», «Атырау - Алматы» не было, в самих поездах свободные места имеются. Между тем, пассажиры вынуждены договариваться с проводниками. Так, «тайный покупатель» договорился о безбилетном проезде до Шымкента за 20 тыс. тенге на поезде «Атырау - Алматы», тогда как стоимость билета в этом направлении - 10 350 тенге. Другому «тайному покупателю» удалось договориться о безбилетном проезде от станции Кульсары до станции Мангышлак за 5 тыс. тенге на поезде «Актобе - Мангышлак», тогда как стоимость билета в этом направлении составляет 3 тыс. тенге. Как рассказали в пресс-службе департамента АДГСиПК по Атырауской области, ситуация выявляет ряд коррупционных рисков, тем самым возникает неблагоприятная ситуация для пассажиров и проводников. В результате пассажиры уезжают без билета на поезде за наличный расчет, а проводники получают незаконные деньги.

«За прошлый год более 68 тысяч лиц представили декларации. Из них более 27 тысяч задекларировали денежные средства на счетах иностранных банков в 108 странах на 820,9 млрд. тенге. Основными странами являются - Сингапур, Швейцария, Ливан, Республика Корея, Россия», - сообщил директор департамента методологии налогообложения КГД министерства финансов Кайрат Жолмухамбетов. По его словам, казахстанская сторона будет запрашивать у отечественных банков информацию о счетах нерезидентов и автоматически переправлять ее в налоговые органы тех государств, в которых эти иностранцы проживают.

В ночь с 27 на 28 июля казахстанцы стали свидетелями необычного небесного шоу - полного лунного затмения. МИА «Казинформ» со ссылкой на астролога рассказало, от чего нужно будет оберегаться при этом явлении.